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Евгений Кустов покидает должность главврача Белорецкой больницы

Евгений Кустов покидает должность главврача Белорецкой больницы

Белорецкий район | 19 июл 2020 | 12:22

Главный врач Белорецкой ЦРБ Евгений Кустов покидает свою должность. Об этом он сообщил на своей транице в социальных сетях. В записи медик трогательно попрощался с коллективом и жителями города. Также Евгений Кустов подвел итоги своей работы на руководящей должности и отметил, что гордится, что «осуществил мечту своего отца».



«Язык не поворачивается, сказать Белорецку «прощай». Скажу «до свидания». Еще не раз сюда приеду и буду приезжать, наверное, часто. Здесь мой родной дом. И этим всё сказано. 11 лет в Белорецкой больнице научили меня многому. Сказать, что я благодарен коллективу - ничего не сказать. Без коллег, их доверия, поддержки, критики, помощи ничего хорошего в моей работе, наверное, бы не было. <…> И, конечно, я рад, что осуществилась мечта моего отца, кардиолога Владимира Евгеньевича Кустова. Долгие годы он ждал и надеялся, что когда-нибудь в стационаре БЦРКБ появится современное высокотехнологичное оборудование, помогающее спасать пациентов с инфарктами и инсультами», — говорится в записи Евгения Кустова.

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Где именно специалист продолжит свою карьеру пока остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что Евгений Кустов был назначен исполняющим обязанности главврача в скандально РКБ имени Куватова в период вспышки карантина. Также он был в составе бригады врачей из Башкирии, направленные для помощи в Карачаево-Черкессию.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети

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