В Башкирии коэффициент распространения коронавируса остается высоким

Коронавирус в Башкирии | 19 июл 2020 | 16:13

В Роспотребнадзоре объяснили, почему Башкирия продолжительное время находится на первом этапе снятия ограничений из-за коронавируса. В ведомстве пояснили, что одним из условий перехода на следующий уровень является коэффициент распространения вируса. А на сегодняшний день в республике данное значение составляет 1,2.







Отмечается, что этот показатель недостаточен даже для первого этапа снятия ограничений, так как для него нужна отметка не больше 1. Для второго этапа цифры должны быть не выше 0,8, третий этап требует 0,5.



Пресс-служба Роспотребнадзора:



«Фактическое состояние основных и дополнительных показателей распространения коронавирусной инфекции в республике в настоящее время не позволяет сделать вывод о снижении интенсивности эпидемиологического процесса распространения коронавирусной инфекции COVID-19»

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Напомним, что в Башкирии обнаружено еще 58 пациентов с диагнозом covid-19. Общее число зараженных достигло 6 307. Скончались от коронавируса 21 человек.