В Башкирии число заболевших коронавирусом возросло на 41 человек

Коронавирус в Башкирии | 20 июл 2020 | 11:35

В Республике Башкортостан число зараженных коронавирусной инфекцией возросло на 41 человека. Общее число зараженных равно 6348 человек. На оперативном совещании об этом рассказал руководитель Минздрава Республики Башкортостан Максим Забелин.







В текущее время в тяжелом состоянии 33 человека, на аппаратах ИВЛ - 8.



Из федерального центра в Башкирию поступили средства, на которые приобретут средства индивидуальной защиты.

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Кроме того, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подчеркнул, что коронавирусная инфекция никуда не исчезает и ежедневно фиксируется несколько десятков заболевших. В течение нескольких дней в республике увеличивалось количество зараженных COVID-19. На этой неделе режим сохраняется и в этом направлении продолжается работа.