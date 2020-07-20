В Башкирии число заболевших коронавирусом возросло на 41 человек

В Республике Башкортостан число зараженных коронавирусной инфекцией возросло на 41 человека. Общее число зараженных равно 6348 человек. На оперативном совещании об этом рассказал руководитель Минздрава Республики Башкортостан Максим Забелин.
В текущее время в тяжелом состоянии 33 человека, на аппаратах ИВЛ - 8.
Из федерального центра в Башкирию поступили средства, на которые приобретут средства индивидуальной защиты.
Кроме того, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подчеркнул, что коронавирусная инфекция никуда не исчезает и ежедневно фиксируется несколько десятков заболевших. В течение нескольких дней в республике увеличивалось количество зараженных COVID-19. На этой неделе режим сохраняется и в этом направлении продолжается работа. Читать дальше...