Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии число заболевших коронавирусом возросло на 41 человек

В Башкирии число заболевших коронавирусом возросло на 41 человек

В Башкирии число заболевших коронавирусом возросло на 41 человек

Коронавирус в Башкирии | 20 июл 2020 | 11:35

В Республике Башкортостан число зараженных коронавирусной инфекцией возросло на 41 человека. Общее число зараженных равно 6348 человек. На оперативном совещании об этом рассказал руководитель Минздрава Республики Башкортостан Максим Забелин.



В текущее время в тяжелом состоянии 33 человека, на аппаратах ИВЛ - 8.

Из федерального центра в Башкирию поступили средства, на которые приобретут средства индивидуальной защиты.

В Башкирии коэффициент распространения коронавируса остается высоким

Читайте также:

В Башкирии коэффициент распространения коронавируса остается высоким
Кроме того, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подчеркнул, что коронавирусная инфекция никуда не исчезает и ежедневно фиксируется несколько десятков заболевших. В течение нескольких дней в республике увеличивалось количество зараженных COVID-19. На этой неделе режим сохраняется и в этом направлении продолжается работа.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru

Читайте также

В Башкирии число инфицированных коронавирусом перевалило за 3 тысячи
Здравоохранение
В Башкирии число инфицированных коронавирусом перевалило за 3 тысячи
В Башкирии число заразившихся коронавирусом увеличилось на 81 человек
Здравоохранение
В Башкирии число заразившихся коронавирусом увеличилось на 81 человек
В Башкирии выросло число инфицированных коронавирусом
Здравоохранение
В Башкирии выросло число инфицированных коронавирусом
Новые данные по заболеваемости коронавирусом в Башкирии
Здравоохранение
Новые данные по заболеваемости коронавирусом в Башкирии
В Башкирии выросло число зараженных коронавирусом
Здравоохранение
В Башкирии выросло число зараженных коронавирусом
В Башкирии снова возросло число зараженных коронавирусом
Здравоохранение
В Башкирии снова возросло число зараженных коронавирусом
В Башкирии выросло число зараженных коронавирусом
Здравоохранение
В Башкирии выросло число зараженных коронавирусом
В Башкирии увеличилось число инфицированных коронавирусом
Здравоохранение
В Башкирии увеличилось число инфицированных коронавирусом
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: