Экс-главврач Белорецкой больницы Евгений Кустов назначен заместителем министра здравоохранения Башкирии

| 20 июл 2020 | 13:35

Бывший руководитель Белорецкой ЦРКБ Евгений Кустов назначен заместителем министра здравоохранения РБ. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения РБ Софья Алешина.







Евгений Кустов в данной должности будет курировать вопросы контроля безопасности и качества медицинской деятельности. С завтрашнего дня он приступит к выполнению обязанностей.



Ранее сообщалось, что Евгений Кустов уходит с должности главного врача Белорецкой больницы. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях. В записи медик трогательно попрощался с коллективом и жителями города. Также Евгений Кустов подвел итоги своей работы на руководящей должности и отметил, что гордится, что «осуществил мечту своего отца».

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: соцсети

Отметим, что Евгений Кустов в мае исполнял обязанности главного врача уфимской РКБ им. Куватова.