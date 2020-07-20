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Экс-главврач Белорецкой больницы Евгений Кустов назначен заместителем министра здравоохранения Башкирии

Экс-главврач Белорецкой больницы Евгений Кустов назначен заместителем министра здравоохранения Башкирии

| 20 июл 2020 | 13:35

Бывший руководитель Белорецкой ЦРКБ Евгений Кустов назначен заместителем министра здравоохранения РБ. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения РБ Софья Алешина.



Евгений Кустов в данной должности будет курировать вопросы контроля безопасности и качества медицинской деятельности. С завтрашнего дня он приступит к выполнению обязанностей.

Ранее сообщалось, что Евгений Кустов уходит с должности главного врача Белорецкой больницы. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях. В записи медик трогательно попрощался с коллективом и жителями города. Также Евгений Кустов подвел итоги своей работы на руководящей должности и отметил, что гордится, что «осуществил мечту своего отца».

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Отметим, что Евгений Кустов в мае исполнял обязанности главного врача уфимской РКБ им. Куватова.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: соцсети

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