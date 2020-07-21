Максим Забелин рассказал о том, почему не проводятся плановые медосмотры

| 21 июл 2020 | 15:48

В Министерстве здравоохранения РБ сообщили о том, почему не проводятся плановые медосмотры. Максим Забелин, глава ведомства рассказал об этом на брифинге.







Забелин сообщил, что согласно рекомендациям Минздрава РФ, Роспотребнадзора и главного санитарного врача проведение плановых медосмотров допускается только на последнем третьем этапе.

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Фото: newsbash.ru