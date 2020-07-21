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Максим Забелин рассказал о том, почему не проводятся плановые медосмотры

Максим Забелин рассказал о том, почему не проводятся плановые медосмотры

| 21 июл 2020 | 15:48

В Министерстве здравоохранения РБ сообщили о том, почему не проводятся плановые медосмотры. Максим Забелин, глава ведомства рассказал об этом на брифинге.



Забелин сообщил, что согласно рекомендациям Минздрава РФ, Роспотребнадзора и главного санитарного врача проведение плановых медосмотров допускается только на последнем третьем этапе.

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В то же время в ведомстве сказали, что в Башкирии оказывается необходимая медицинская помощь, проводятся некоторые мероприятия. Также осуществляются выезды на дом.

Ранее сообщалось, как будут проходить медосмотры у младенцев в Башкирии. Об этом рассказывала замминистра здравоохранения Ирина Кононова.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: newsbash.ru

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