Минздрав Башкирии сообщил, когда жители республики смогут получить прививки от коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 21 июл 2020 | 16:09

Жители Республики Башкортостан получат прививку от коронавирусной инфекции осенью нынешнего года. Об этом сообщил Максим Забелин, руководитель республиканского Минздрава.







Как отметил глава ведомства, сейчас вакцина проходит фазу клинических испытаний, а процедура регистрации пройдет примерно в середине августа. Ожидается, что республика получит ее примерно в середине осени 2020 года.

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Сегодня же, в региональном минздраве разъяснили о порядке предоставления медсправок жителям не контактировавшим с ковид-больными. На данный момент в РБ действуют 19 лабораторий, где можно сдать анализы на коронавирус.