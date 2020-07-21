Минздрав Башкирии сообщил, когда жители республики смогут получить прививки от коронавируса
Коронавирус в Башкирии | 21 июл 2020 | 16:09
Жители Республики Башкортостан получат прививку от коронавирусной инфекции осенью нынешнего года. Об этом сообщил Максим Забелин, руководитель республиканского Минздрава.
Как отметил глава ведомства, сейчас вакцина проходит фазу клинических испытаний, а процедура регистрации пройдет примерно в середине августа. Ожидается, что республика получит ее примерно в середине осени 2020 года.
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