В Башкирии более 180 работников УМПО заразились коронавирусом

У 182 работников УМПО подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией. Данные озвучили в Минпромэнерго республики.
При этом отмечается, что только 12 пациентов отправлены в лечебные учреждения. 110 человек переносят болезнь в легкой форме и остаются дома на самоизоляции. 60 сотрудников компании уже чувствуют себя хорошо. Они признаны выздоровевшими и вновь приступили работе.
— Предприятие работает в режиме строгого соблюдения профилактических мер, — сообщила официальный представитель ведомства Полина Гомзина.