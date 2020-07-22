Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии более 180 работников УМПО заразились коронавирусом

В Башкирии более 180 работников УМПО заразились коронавирусом

В Башкирии более 180 работников УМПО заразились коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 22 июл 2020 | 10:11

У 182 работников УМПО подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией. Данные озвучили в Минпромэнерго республики.



При этом отмечается, что только 12 пациентов отправлены в лечебные учреждения. 110 человек переносят болезнь в легкой форме и остаются дома на самоизоляции. 60 сотрудников компании уже чувствуют себя хорошо. Они признаны выздоровевшими и вновь приступили работе.

— Предприятие работает в режиме строгого соблюдения профилактических мер, — сообщила официальный представитель ведомства Полина Гомзина.

Минздрав Башкирии сообщил, когда жители республики смогут получить прививки от коронавируса

Читайте также:

Минздрав Башкирии сообщил, когда жители республики смогут получить прививки от коронавируса
Обращения по поводу нарушений санитарно-эпидемиологических норм можно передать по номеру телефона 8-800-555-49-43.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info

Читайте также

В Башкирии 858 медработников заразились коронавирусом
Здравоохранение
В Башкирии 858 медработников заразились коронавирусом
На УМПО в Уфе зафиксировали еще 7 случаев заражения COVID-19
Здравоохранение
На УМПО в Уфе зафиксировали еще 7 случаев заражения COVID-19
На УМПО зафиксировали 41 случай заражения коронавирусом
Здравоохранение
На УМПО зафиксировали 41 случай заражения коронавирусом
В Башкирии резко возросло количество зараженных коронавирусной инфекцией
Здравоохранение
В Башкирии резко возросло количество зараженных коронавирусной инфекцией
На заводе УМПО в Башкирии выросло количество заразившихся коронавирусом работников
Здравоохранение
На заводе УМПО в Башкирии выросло количество заразившихся коронавирусом работников
Роспотребнадзор Башкирии сообщил о количестве сотрудников УМПО заболевших коронавирусом
Здравоохранение
Роспотребнадзор Башкирии сообщил о количестве сотрудников УМПО заболевших коронавирусом
Ситуацию со вспышкой коронавируса на УМПО прокомментировал Минпром Башкирии
Общество
Ситуацию со вспышкой коронавируса на УМПО прокомментировал Минпром Башкирии
Стало известно, от кого заразилась коронавирусом вторая жительница Кумертау
Общество
Стало известно, от кого заразилась коронавирусом вторая жительница Кумертау
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: