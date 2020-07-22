В Башкирии более 180 работников УМПО заразились коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 22 июл 2020 | 10:11

У 182 работников УМПО подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией. Данные озвучили в Минпромэнерго республики.







При этом отмечается, что только 12 пациентов отправлены в лечебные учреждения. 110 человек переносят болезнь в легкой форме и остаются дома на самоизоляции. 60 сотрудников компании уже чувствуют себя хорошо. Они признаны выздоровевшими и вновь приступили работе.



— Предприятие работает в режиме строгого соблюдения профилактических мер, — сообщила официальный представитель ведомства Полина Гомзина.

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