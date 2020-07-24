Стало известно, в каких больницах Башкирии медики игнорируют ношение медицинских масок

| 24 июл 2020 | 09:18

По поручению Радия Хабирова сотрудники контрольного управления Главы РБ провели рейды по медицинским учреждениям. Проверки показали: далеко не все медработники уделяют должное внимание средствам личной защиты.







Так, небрежно относятся к санитарной безопасности врачи и медсестры Куганакской сельской участковой больницы и Бижбулякской центральной районной больницы. Все необходимые средства защиты в этих медучреждениях есть в полном объеме, но некоторые сотрудники ставят под угрозу собственное здоровье и здоровье окружающих.

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К счастью, есть и положительные примеры. Все необходимые меры принимает персонал Бирской, Буздякской и Аскинской центральных районных больниц, поликлиники №2, ГКБ №18 и поликлиники №51 в Уфе. Здесь измеряют температуру на входе, обрабатывают руки, носят маски медработники и пациенты.