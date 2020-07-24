В Башкирии проведут массовую вакцинацию из-за роста заболеваемости пневмонией

| 24 июл 2020 | 11:16

В республике будет проведена массовая вакцинация жителей для профилактики заболеваемости внебольничными пневмониями. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения РБ.







В ведомстве сообщили, что в медучреждения Башкирии распределено 10 тысяч доз вакцины "Превенар 13" для вакцинации лиц старше 60 лет, которые имеют хронические заболевания легких. Иммунизацию данной вакциной планируют завершить до 15 августа.



Для того, чтобы получить прививку нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.

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