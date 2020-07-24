В Башкирии для нужд санавиации закупили вертолет
| 24 июл 2020 | 16:14
Республика Башкортостан приобрела вертолет «Ансат» отечественного производства, который оборудован медицинским модулем. Еще один вертолет, по сообщению Минздрава, регион планирует закупить в четвертом квартале нынешнего года.
Воздушное судно предназначено для транспортировки экстренных больных. Для работы привлечены 2 экипажа и группа инженеров-техников.
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Фото: сайт Главы РБ
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