В Башкирии для нужд санавиации закупили вертолет

| 24 июл 2020 | 16:14

Республика Башкортостан приобрела вертолет «Ансат» отечественного производства, который оборудован медицинским модулем. Еще один вертолет, по сообщению Минздрава, регион планирует закупить в четвертом квартале нынешнего года.







Воздушное судно предназначено для транспортировки экстренных больных. Для работы привлечены 2 экипажа и группа инженеров-техников.

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Фото: сайт Главы РБ

В нынешнем году санитарной авиации предстоит совершить 75 дополнительных вылетов. Для этого из бюджета страны выделяется более 38 млн рублей. Отметим, что оказанием экстренной медпомощи взрослой части населения при ЧС занимается республиканская клиническая больница имени Куватова города Уфы, детей - РДКБ.