В Башкирии изменили правила госпитализации в родильные дома

Коронавирус в Башкирии | 24 июл 2020 | 20:39

В Башкирии меняются правила приема при госпитализации пациенток в роддома. Теперь, у будущих мам должна быть в наличии справка об отсутствии коронавируса.







Кроме того, анализ должен быть сделан не ранее 7 дней до госпитализации. В ближайшее время по таким правилам в республике станут работать все родильные дома.

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Фото: pixabay.com