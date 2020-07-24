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В Башкирии изменили правила госпитализации в родильные дома

В Башкирии изменили правила госпитализации в родильные дома

Коронавирус в Башкирии | 24 июл 2020 | 20:39

В Башкирии меняются правила приема при госпитализации пациенток в роддома. Теперь, у будущих мам должна быть в наличии справка об отсутствии коронавируса.



Кроме того, анализ должен быть сделан не ранее 7 дней до госпитализации. В ближайшее время по таким правилам в республике станут работать все родильные дома.


Что касается экстренной госпитализации, то при любых анализах медицинская помощь будет оказываться в боксах. В случае, если необходимо, то специалисты сделают экспресс-тест на коронавирусную инфекцию.
В Башкирии можно получить справку об отсутствии у пациента коронавируса

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Ранее сообщалось, что в Башкирии проведут массовую вакцинацию из-за роста заболеваемости пневмонией.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: pixabay.com

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