В Башкирии изменили правила госпитализации в родильные дома
Коронавирус в Башкирии | 24 июл 2020 | 20:39
В Башкирии меняются правила приема при госпитализации пациенток в роддома. Теперь, у будущих мам должна быть в наличии справка об отсутствии коронавируса.
Кроме того, анализ должен быть сделан не ранее 7 дней до госпитализации. В ближайшее время по таким правилам в республике станут работать все родильные дома.
Что касается экстренной госпитализации, то при любых анализах медицинская помощь будет оказываться в боксах. В случае, если необходимо, то специалисты сделают экспресс-тест на коронавирусную инфекцию.
проведут массовую вакцинацию из-за роста заболеваемости пневмонией.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: pixabay.com
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