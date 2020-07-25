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Башкирия получила 100 новых аппаратов ИВЛ

Башкирия получила 100 новых аппаратов ИВЛ

| 25 июл 2020 | 21:02

В республику поступило сто аппаратов для ИВЛ. В Министерстве здравоохранения РБ сообщили, что это первая партия, а всего должно поступить триста единиц.



Аппараты для искусственной вентиляции легких были доставлены в инфекционный госпиталь в селе Зубово. Впоследствии их распределят по медорганизациям республики для последующей установки.

На закупку оборудования выделили 558600,0 тыс. рублей.

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Кроме того, регион уже до этого получил 43 аппарата. Они были установлены в ГКБ No8 г.Уфы, ГКБ Демского района, РКИБ, Белорецкой ЦРКБ, в медицинских учреждениях городов Стерлитамака и Сибая.
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Источник: bash.news
Фото: Пресс-служба Минздрава РБ

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