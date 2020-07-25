Башкирия получила 100 новых аппаратов ИВЛ
| 25 июл 2020 | 21:02
В республику поступило сто аппаратов для ИВЛ. В Министерстве здравоохранения РБ сообщили, что это первая партия, а всего должно поступить триста единиц.
Аппараты для искусственной вентиляции легких были доставлены в инфекционный госпиталь в селе Зубово. Впоследствии их распределят по медорганизациям республики для последующей установки.
На закупку оборудования выделили 558600,0 тыс. рублей.
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Источник:
bash.news
Фото: Пресс-служба Минздрава РБ
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