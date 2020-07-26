Стало известно, что помогает коронавирусу проникать в клетки организма

| 26 июл 2020 | 00:36

Новый коронавирус обладает способностью выдавать свои молекулы за клеточные соединения. Что дает ему возможность свободно поражать здоровые клетки, таким образом нейтрализует иммунитет. Об этом говорится в статье Nature Communications.







Ученые из Университета Техаса в Сан-Антонио обнаружили, что важнейшую роль в процессе заражения выполняет вирусный фермент nsp16. В свою очередь он изменяет окончательную структуру РНК-молекулы вируса. Данный сегмент мешает здоровой клетке идентифицировать чужую молекулу. Она принимает ее как свою часть.

"Вирус вырабатывает белок nsp16, который особым образом меняет структуру концевых участков копий его генома. Эти изменения играют роль камуфляжа, который обманывает клетку", — уточнил один из авторов исследования Йогеш Гупта.

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Это открытие даст возможность создать эффективное лекарство для лечения COVID-19. Ученые полагают, что лекарственный препарат должен блокировать изменение молекулы, которое инициируется вирусом.