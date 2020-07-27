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Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин ушел на самоизоляцию

Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин ушел на самоизоляцию

Коронавирус в Башкирии | 27 июл 2020 | 20:03

Руководитель Минздрава Башкирии Максим Забелин вынужден был уйти на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19. Об этом стало известно сегодня, 27 июля.



В данный момент Забелин работает дистанционно. По информации издания УФА1, она находится в республиканской клинической больнице No2 с диагнозом "коронавирус".

Однако, в республиканском Минздраве от комментариев по поводу заражения министра воздержались.

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Ранее Забелин, на еженедельном совещании в правительстве республики, доложил, что в Башкирии запаса лекарств для лечения коронавируса хватит только на два месяца. Кроме того, на данный момент занято уже 43% коечного фонда.

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