Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин ушел на самоизоляцию
Коронавирус в Башкирии | 27 июл 2020 | 20:03
Руководитель Минздрава Башкирии Максим Забелин вынужден был уйти на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19. Об этом стало известно сегодня, 27 июля.
В данный момент Забелин работает дистанционно. По информации издания УФА1, она находится в республиканской клинической больнице No2 с диагнозом "коронавирус".
Однако, в республиканском Минздраве от комментариев по поводу заражения министра воздержались.
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