Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин ушел на самоизоляцию

Коронавирус в Башкирии | 27 июл 2020 | 20:03

Руководитель Минздрава Башкирии Максим Забелин вынужден был уйти на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19. Об этом стало известно сегодня, 27 июля.







В данный момент Забелин работает дистанционно. По информации издания УФА1, она находится в республиканской клинической больнице No2 с диагнозом "коронавирус".



Однако, в республиканском Минздраве от комментариев по поводу заражения министра воздержались.

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