В Башкирии сообщили новые данные по внебольничной пневмонии
| 28 июл 2020 | 15:59
В республике сообщили новые данные о заболеваемости внебольничной пневмонией. Актуальную информацию рассказали на брифинге Минздрава Башкирии.
За предыдущие сутки было обнаружено 93 новых случая заболевания. 26 числа - было зафиксировано 113 человек, а 27 июля - 63 человека. Количество пациентов с пневмонией, которых выписали, составило 107.
В регионе был зафиксирован резкий скачок заболеваемости. Например, в начале месяца за сутки было выявлено более 200 человек с внебольничной пневмонией.
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