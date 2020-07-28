В Башкирии сообщили новые данные по внебольничной пневмонии

| 28 июл 2020 | 15:59

В республике сообщили новые данные о заболеваемости внебольничной пневмонией. Актуальную информацию рассказали на брифинге Минздрава Башкирии.







За предыдущие сутки было обнаружено 93 новых случая заболевания. 26 числа - было зафиксировано 113 человек, а 27 июля - 63 человека. Количество пациентов с пневмонией, которых выписали, составило 107.



В регионе был зафиксирован резкий скачок заболеваемости. Например, в начале месяца за сутки было выявлено более 200 человек с внебольничной пневмонией.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Доктора поясняют, что в результате лабораторных исследований были выявлены микст-инфекции и другие типы возбудителей.