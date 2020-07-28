В минздраве Башкирии озвучили число медработников, подхвативших коронавирус за весь период пандемии

Коронавирус в Башкирии | 28 июл 2020 | 22:42

Минздрав Республики Башкортостан рассказал о количестве медицинских работников, заразившихся COVID-19 на протяжении всего периода пандемии. Согласно данным ведомства, начиная с марта нынешнего года диагноз коронавирус подтвердился у 868 сотрудников.







В региональном минздраве отметили, что не располагают информцией о том, сколько медиков заражены коронавирусной инфекцией на сегодняшний день, пояснив, что проследить динамику нет возможности, поскольку часть людей уходит на больничный, а другие выходят из него.

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Фото: скриншот видео

Напомним, что в стране есть так называемый "Список памяти медработников, погибших во время пандемии". На данный момент в него занесены имена шестерых медиков республики.