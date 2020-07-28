В минздраве Башкирии озвучили число медработников, подхвативших коронавирус за весь период пандемии
Коронавирус в Башкирии | 28 июл 2020 | 22:42
Минздрав Республики Башкортостан рассказал о количестве медицинских работников, заразившихся COVID-19 на протяжении всего периода пандемии. Согласно данным ведомства, начиная с марта нынешнего года диагноз коронавирус подтвердился у 868 сотрудников.
В региональном минздраве отметили, что не располагают информцией о том, сколько медиков заражены коронавирусной инфекцией на сегодняшний день, пояснив, что проследить динамику нет возможности, поскольку часть людей уходит на больничный, а другие выходят из него.
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