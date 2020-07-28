Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В минздраве Башкирии озвучили число медработников, подхвативших коронавирус за весь период пандемии

В минздраве Башкирии озвучили число медработников, подхвативших коронавирус за весь период пандемии

В минздраве Башкирии озвучили число медработников, подхвативших коронавирус за весь период пандемии

Коронавирус в Башкирии | 28 июл 2020 | 22:42

Минздрав Республики Башкортостан рассказал о количестве медицинских работников, заразившихся COVID-19 на протяжении всего периода пандемии. Согласно данным ведомства, начиная с марта нынешнего года диагноз коронавирус подтвердился у 868 сотрудников.



В региональном минздраве отметили, что не располагают информцией о том, сколько медиков заражены коронавирусной инфекцией на сегодняшний день, пояснив, что проследить динамику нет возможности, поскольку часть людей уходит на больничный, а другие выходят из него.

В Башкирии число заразившихся коронавирусом увеличилось на 33 человека

Читайте также:

В Башкирии число заразившихся коронавирусом увеличилось на 33 человека
Напомним, что в стране есть так называемый "Список памяти медработников, погибших во время пандемии". На данный момент  в него занесены имена шестерых медиков республики.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Фото: скриншот видео

Читайте также

Имена двух медработников из Башкирии включены в "Список памяти" погибших во время пандемии коронавируса
Здравоохранение
Имена двух медработников из Башкирии включены в "Список памяти" погибших во время пандемии коронавируса
Медсестру из Стерлитамака включили в список памяти врачей, которые погибли во время пандемии коронавируса
Здравоохранение
Медсестру из Стерлитамака включили в список памяти врачей, которые погибли во время пандемии коронавируса
В Башкирии диагноз коронавирус поставлен еще нескольким десяткам пациентов
Здравоохранение
В Башкирии диагноз коронавирус поставлен еще нескольким десяткам пациентов
В Минздраве Башкирии ответили на критику парада медиков в Уфе во время пандемии коронавируса
Здравоохранение
В Минздраве Башкирии ответили на критику парада медиков в Уфе во время пандемии коронавируса
В Белебеевском районе Башкирии от коронавируса умер пациент
Здравоохранение
В Белебеевском районе Башкирии от коронавируса умер пациент
В Башкирии снова выросло число заболевших коронавирусом
Здравоохранение
В Башкирии снова выросло число заболевших коронавирусом
Минздрав Башкирии сообщил, когда жители республики смогут получить прививки от коронавируса
Здравоохранение
Минздрав Башкирии сообщил, когда жители республики смогут получить прививки от коронавируса
В Башкирии увеличилось число заразившихся коронавирусом
Здравоохранение
В Башкирии увеличилось число заразившихся коронавирусом
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: