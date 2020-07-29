Еще 35 человек: новые данные о числе заболевших коронавирусом за сутки в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 29 июл 2020 | 13:49

Еще 35 человека в Башкирии заразились коронавирусной инфекцией. В общей сложности число инфицированных в регионе достигло 6675 человек, умер 21. Об этом стало известно сегодня, 29 июля.







Оперштаб России по борьбе с COVID-19 опубликовал новые данные. Новых случаев заболевания на 2 больше, чем вчера.

— За последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 — 5 475 в 84 регионах, из них 1 465 случаев (26,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — отметили в штабе.

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