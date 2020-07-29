Еще 35 человек: новые данные о числе заболевших коронавирусом за сутки в Башкирии

Еще 35 человека в Башкирии заразились коронавирусной инфекцией. В общей сложности число инфицированных в регионе достигло 6675 человек, умер 21. Об этом стало известно сегодня, 29 июля.
Оперштаб России по борьбе с COVID-19 опубликовал новые данные. Новых случаев заболевания на 2 больше, чем вчера.
— За последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 — 5 475 в 84 регионах, из них 1 465 случаев (26,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — отметили в штабе.
Стало известно, что глава Минздрава Башкирии ушел на самоизоляцию. По информации собственного источника UFA1.RU в ведомстве, Максим Забелин лежит в больнице РКБ-2 с диагнозом «коронавирус», прежде пообщавшись со всеми в правительстве.