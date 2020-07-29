В Минздраве Башкирии рассказали, кого бесплатно будут вакцинировать от пневмонии

| 29 июл 2020 | 14:42

Бесплатно вакцинировать от пневмококковой инфекции в Башкирии будут младенцев и пожилых людей. Об этом стало известно на брифинге Минздрава по коронавирусу.







«В этом году более 43 тысяч детей и 50 тысяч взрослых будет привито. Вакцина предназначена для более уязвимых категорий населения: это дети первого года жизни и лица старше 60 лет. На это выделены средства регионального и федерального бюджета. Не предусмотрена бесплатная вакцинация для жителей трудоспособного населения», – пояснила замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова.

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Она добавила, что по поводу вакцинирования нужно обращаться в поликлинику по месту жительства. Прививать не будут тех, у кого есть острые или обостренные хронические заболевания. Также нежелательно проходить процедуру людям, перенесшим трансплантацию. Показания и противопоказания будет устанавливать доктор.