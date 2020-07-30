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В Башкирии за сутки коронавирус выявили у 36 человек

В Башкирии за сутки коронавирус выявили у 36 человек

Коронавирус в Башкирии | 30 июл 2020 | 12:59

На территории Башкирии общее количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось 6 711. Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, за сутки в регионе выявлено 36 новых случаев коронавируса.



На сегодняшний день в Башкирии на лечении остаются 1 604 пациента, из них 195 человек проходят лечение от коронавируса в стационарах, 1 409 переносят инфекцию в легкой форме, находясь на лечении дома.


Сообщается, что за последние сутки 89 пациентов выписано из больниц. Общее число выздоровевших на данный момент - 5 108.
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Напомним, что в Башкирии УМПО оштрафовали за вспышку пневмонии и коронавируса на территории предприятия.
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Источник: sterlegrad.ru

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