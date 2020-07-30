Врачи РКБ имени Куватова, переболевшие коронавирусом, начали получать выплаты

Коронавирус в Башкирии | 30 июл 2020 | 15:46

Переболевшие COVID-19 медики Республиканской клинической больницы имени Куватова начали получать страховые выплаты из Фонда социального страхования.







Как сообщает профсоюз медиков, 39 работников уже получили выплаты по 68,8 тысячи рублей каждый.

«Как председатель профорганизации, я вхожу в состав комиссии, рассматривающей каждый случай инфицирования медработников COVID-19 при исполнении ими трудовых обязанностей. По данным Роспотребнадзора, в больнице 190 сотрудников, не только медиков, переболело коронавирусной инфекцией. Для назначения выплат, предусмотренных Указом Президента РФ от 6 мая 2020 N 313, должны быть соблюдены следующие условия: лабораторно подтвержденный диагноз коронавирусной инфекции; перенесенное медработником заболевание должно быть включено в перечень заболеваний, внесенных в постановление Правительства РФ №1272-р; заболевание повлекло временную нетрудоспособность медика, а инфицирование произошло при исполнении служебных обязанностей. Комиссия работает постоянно – в Фонд социального страхования передано 78 пакетов документов для осуществления страховых выплат», – поясняет Руслан Кутушев, председатель первичной профсоюзной организации РКБ.

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Напоминаем, что 6 апреля в РКБ имени Куватова был выявлен очаг COVID-19. 9 июня региональный Роспотребнадзор закончил эпидемиологическое расследование вспышки коронавирусной инфекции в РКБ имени Куватова в Уфе. Региональный Следком проводит проверку по факту возможной халатности руководства РКБ. Сотрудники медучреждения записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и Правительству РФ, где просили уволить главного врача и провести расследование.