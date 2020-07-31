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В Башкирии 29-летняя роженица умерла от коронавируса

В Башкирии 29-летняя роженица умерла от коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 31 июл 2020 | 15:54

В Башкирии увеличилась статистика смертности от коронавируса. Информация об этом поступила от регионального минздрава. 

По информации ведомства, за прошедшие сутки зарегистрирована смерть еще одного пациента. До сегодняшнего дня отметка держалась на уровне 22 погибших пациентов. Сейчас их стало 23 человека.



В региональном минздраве сообщили, что погибшей была 29-летняя роженица, состояние которой осложнилось коронавирусом и состоянием после естественного разрешения на 39-40 недели. Ребенок родился живым.

Напомним, что в Башкирии за последние 24 часа выявлено еще 34 случая коронавирусной инфекции, сообщили на портале Стопкоронавирус.рф. Всего  заболевание диагностировано у 6745 жителей.

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Источник: gorobzor.ru

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