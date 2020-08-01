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Стала известна дата массовой вакцинации от коронавируса в России

Стала известна дата массовой вакцинации от коронавируса в России

| 01 авг 2020 | 23:11

Первую вакцинацию планируется провести в октябре. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.



«Более широкую вакцинацию планируем на октябрь. Мы должны постепенно входить в новую систему помощи, она придется больше на октябрь месяц», — цитирует Мурашко портал argumenti.ru. Министр подчеркнул, что уже закончились клинические исследования вакцины, разработанной институтом им. Н. Гамалеи.

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Готовятся документы для регистрации препарата. В первую очередь вакцинировать будут учителей и медиков. После вакцинации за ними понаблюдают специалисты. Только потом прививки сделают и остальным группам граждан.
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Источник: ura.news

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