Стала известна дата массовой вакцинации от коронавируса в России
| 01 авг 2020 | 23:11
Первую вакцинацию планируется провести в октябре. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Более широкую вакцинацию планируем на октябрь. Мы должны постепенно входить в новую систему помощи, она придется больше на октябрь месяц», — цитирует Мурашко портал argumenti.ru. Министр подчеркнул, что уже закончились клинические исследования вакцины, разработанной институтом им. Н. Гамалеи.
Готовятся документы для регистрации препарата. В первую очередь вакцинировать будут учителей и медиков. После вакцинации за ними понаблюдают специалисты. Только потом прививки сделают и остальным группам граждан. Читать дальше...