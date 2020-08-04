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В Ишимбае сотрудники интерната, где бушует коронавирус, пожаловались на несоблюдение санитарных норм

В Ишимбае сотрудники интерната, где бушует коронавирус, пожаловались на несоблюдение санитарных норм

Ишимбайский район | 04 авг 2020 | 19:47

Племянница одной из сотрудниц психоневрологического интерната в Ишимбае рассказала о том, что сотрудников там не обеспечивают средствами индивидуальной защиты. Соответствующее сообщение появилось в комментариях на странице главы Башкирии Радия Хабирова в соцсети сегодня, 4 августа.



— Там вспышка коронавируса идет. Они стирают вещи из грязной зоны без защитных средств, — утверждает женщина. — Сотрудникам, которые там работают, как моя тетя, не выдают ни перчаток, ни защитных масок, хотя они обязаны этим обеспечить, пока идет эпидемия. А еще их заставляют работать принудительно.

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Данную ситуацию прокомментировал специалист Министерства семьи и труда РБ Ольга Моргунова.
— Сложившуюся в Ишимбайском психоневрологическом интернате ситуацию мониторят ежедневно, работают Роспотребнадзор и горбольница. В течение суток организованы поставки в учреждение необходимого количества СИЗ и дезсредств и специализированный инвентарь, — сообщила она.
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Источник: ufa1.ru

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