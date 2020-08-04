В Ишимбае сотрудники интерната, где бушует коронавирус, пожаловались на несоблюдение санитарных норм

Племянница одной из сотрудниц психоневрологического интерната в Ишимбае рассказала о том, что сотрудников там не обеспечивают средствами индивидуальной защиты. Соответствующее сообщение появилось в комментариях на странице главы Башкирии Радия Хабирова в соцсети сегодня, 4 августа.
— Там вспышка коронавируса идет. Они стирают вещи из грязной зоны без защитных средств, — утверждает женщина. — Сотрудникам, которые там работают, как моя тетя, не выдают ни перчаток, ни защитных масок, хотя они обязаны этим обеспечить, пока идет эпидемия. А еще их заставляют работать принудительно.
Данную ситуацию прокомментировал специалист Министерства семьи и труда РБ Ольга Моргунова.
— Сложившуюся в Ишимбайском психоневрологическом интернате ситуацию мониторят ежедневно, работают Роспотребнадзор и горбольница. В течение суток организованы поставки в учреждение необходимого количества СИЗ и дезсредств и специализированный инвентарь, — сообщила она.