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В Минздраве Башкирии объяснили отличие коронавируса от пневмонии

В Минздраве Башкирии объяснили отличие коронавируса от пневмонии

Коронавирус в Башкирии | 04 авг 2020 | 19:59

Жителям Башкирии объяснили, какие характерные признаки есть у коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге рассказал главный внештатный инфекционист Минздрава РБ Дамир Валишин.



«Как и прописано во время клинических рекомендаций, инкубационный период при этой инфекции в среднем – 7 дней. Начинается с недомогания, повышения температуры – в среднем 37–38 градусов. Отличительный симптом – это потеря обоняния, на это обратить внимание. Очень часто пациенты отмечают этот симптом. Дальше – першение в горле, кашель, одышка, чувство нехватки воздуха и боль в грудной клетке. У некоторых пациентов могут быть боли в животе и жидкий стул. Это наиболее характерные признаки новой коронавирусной инфекции», – пояснил Валишин.

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Напомним, на данный момент в Башкирии выявлено 6886 случаев заболевания коронавирусом.

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Источник: gorobzor.ru

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