Где в Башкирии можно сдать анализы на коронавирус: список лабораторий

Роспотребнадзор Башкирии опубликовал актуальный список лабораторий, где доступна легальная сдача анализов на наличие новой коронавирусной инфекции. Данные сообщаются на сайте ведомства.
По информации башкирского управления Роспотребнадзора, по состоянию на 5 августа к исследованиям допущены шесть лабораторий. В списке значатся: медицинский центр «МЕГИ» на Менделеева, «МедиаЛаб», «Исследовательский центр «Лаборатория», «Центр медицинских исследований», «Центр лабораторной диагностики» и «Медсервис» в Салавате.
Напомним, что в республике к настоящему моменту зарегистрировано 6886 человек, инфицированных новым коронавирусом COVID-19. Главный внештатный инфекционист рассказал, какие симптомы появляются при коронавирусе. Читать дальше...