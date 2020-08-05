Где в Башкирии можно сдать анализы на коронавирус: список лабораторий

Коронавирус в Башкирии | 05 авг 2020 | 22:15

Роспотребнадзор Башкирии опубликовал актуальный список лабораторий, где доступна легальная сдача анализов на наличие новой коронавирусной инфекции. Данные сообщаются на сайте ведомства.







По информации башкирского управления Роспотребнадзора, по состоянию на 5 августа к исследованиям допущены шесть лабораторий.

В списке значатся: медицинский центр «МЕГИ» на Менделеева, «МедиаЛаб», «Исследовательский центр «Лаборатория», «Центр медицинских исследований», «Центр лабораторной диагностики» и «Медсервис» в Салавате.

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Напомним, что в республике к настоящему моменту зарегистрировано 6886 человек, инфицированных новым коронавирусом COVID-19. Главный внештатный инфекционист рассказал, какие симптомы появляются при коронавирусе.