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Где в Башкирии можно сдать анализы на коронавирус: список лабораторий

Где в Башкирии можно сдать анализы на коронавирус: список лабораторий

Коронавирус в Башкирии | 05 авг 2020 | 22:15

Роспотребнадзор Башкирии опубликовал актуальный список лабораторий, где доступна легальная сдача анализов на наличие новой коронавирусной инфекции. Данные сообщаются на сайте ведомства.



По информации башкирского управления Роспотребнадзора, по состоянию на 5 августа к исследованиям допущены шесть лабораторий.
В списке значатся: медицинский центр «МЕГИ» на Менделеева, «МедиаЛаб», «Исследовательский центр «Лаборатория», «Центр медицинских исследований»,  «Центр лабораторной диагностики» и «Медсервис» в Салавате.

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Источник: gorobzor.ru

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