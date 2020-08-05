В Мелеузовском районе, несмотря на пандемию коронавируса, работали два детских лагеря

Мелеузовский район | 05 авг 2020 | 22:21

В условиях пандемии коронавирусной инфекции в Башкирии открылись два оздоровительных детских лагеря в Мелеузовском районе.



29 июня начал работу детский лагерь «Горный воздух», который оформлен на индивидуального предпринимателя Юрия Брежнева, туда заехали 220 детей. Позднее, 2 июля, открылся детский спортивно-оздоровительный комплекс «Дружба», лагерь принял 260 человек.







— Возбуждены дела об административном правонарушении. Материалы направлены в Мелеузовский райсуд для принятия решения о назначении наказания, — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. — Решениями судов обеим оздоровительным организациям назначено административное приостановление деятельности.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

В надзорном ведомстве отмечают, что коронавирусом никто из детей заболеть не успел.