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В Мелеузовском районе, несмотря на пандемию коронавируса, работали два детских лагеря

В Мелеузовском районе, несмотря на пандемию коронавируса, работали два детских лагеря

Мелеузовский район | 05 авг 2020 | 22:21

В условиях пандемии коронавирусной инфекции в Башкирии открылись два оздоровительных детских лагеря в Мелеузовском районе.

29 июня начал работу детский лагерь «Горный воздух», который оформлен на индивидуального предпринимателя Юрия Брежнева, туда заехали 220 детей. Позднее, 2 июля, открылся детский спортивно-оздоровительный комплекс «Дружба», лагерь принял 260 человек.



— Возбуждены дела об административном правонарушении. Материалы направлены в Мелеузовский райсуд для принятия решения о назначении наказания, — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. — Решениями судов обеим оздоровительным организациям назначено административное приостановление деятельности.

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Источник: ufa1.ru

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