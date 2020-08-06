В Уфе на одном из заводов зафиксирован новый очаг коронавируса
Коронавирус в Башкирии | 06 авг 2020 | 11:46
Новый очаг коронавируса зафиксирован в Уфе на керамическом заводе Lasselsberger Ceramics. Об этом стало известно 6 августа.
Всего известно о 7 случаях заболевания на заводе, также выявлен круг контактировавших с заболевшими. Предприятие на карантин закрывать не планируют.
— Зарегистрированы случаи заболевания, контактные работники отстранены от работы, — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Читать дальше...
Источник:
ufa1.ru
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