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В Уфе на одном из заводов зафиксирован новый очаг коронавируса

В Уфе на одном из заводов зафиксирован новый очаг коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 06 авг 2020 | 11:46

Новый очаг коронавируса зафиксирован в Уфе на керамическом заводе Lasselsberger Ceramics. Об этом стало известно 6 августа.

Всего известно о 7 случаях заболевания на заводе, также выявлен круг контактировавших с заболевшими. Предприятие на карантин закрывать не планируют.

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— Зарегистрированы случаи заболевания, контактные работники отстранены от работы, — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
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Источник: ufa1.ru

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