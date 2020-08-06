В Бирске медики скорой помощи пожаловались на условия работы
Бирский район | 06 авг 2020 | 22:19
Минздрав Башкортостана пояснил ситуацию, возникшую в службе скорой медицинской помощи в Бирске. Там медики пожаловались на плохие условия работы в условиях опасности заражения коронавирусом, а также нехватку рук и, как следствие, невозможность уйти на больничный.
Врачи, водители и фельдшеры признались, что из-за плохих условий на рабочем месте ежедневно подвергают себя риску заражения ковидом и могут стать переносчиками болезни для своих родственников и пациентов. По словам врачей, среди них уже много заболевших, но они вынуждены работать. Также они отметили, что сотрудников не отпускают на больничный, потому что в городе на данный момент работает всего четыре бригады, и работать будет просто некому. Выплаты за контакт с ковидными зараженными, медики получили далеко не все и только по 14 тысяч рублей – «президентских» денег им не заплатили. Коллектив подстанции скорой помощи попросил руководство разрешить обслуживание температурящих пациентов всем бригадам, потому что спецбригада и без того находится в постоянном контакте с коллегами.В региональном минздраве отметили, что обращение носит в большей части «эмоциональный характер», потому что в борьбе с коронавирусом медикам сложно не только физически, но и психологически. При этом в ведомстве попросили сотрудников проявить терпение и выдержку.
Жалобы на отказ от обследования врачей на коронавирус в минздраве опровергли. Там сообщили, что при выходе из отпуска у работников скорой помощи берут анализ на наличие антител к вирусу, а при появлении симптомов – анализ на ПЦР.
Претензии по поводу ужасных условий на рабочем месте чиновники назвали справедливыми. В приспособленном для медиков старом здании действительно нет душевых, как и нет возможности для их установки. Диспетчеры вынуждены работать в проходной комнате.
Переезд службы скорой помощи в новое здание планируется в 2022 году, когда завершится его строительство.
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