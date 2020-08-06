В Бирске медики скорой помощи пожаловались на условия работы

Бирский район | 06 авг 2020 | 22:19

Минздрав Башкортостана пояснил ситуацию, возникшую в службе скорой медицинской помощи в Бирске. Там медики пожаловались на плохие условия работы в условиях опасности заражения коронавирусом, а также нехватку рук и, как следствие, невозможность уйти на больничный.







Врачи, водители и фельдшеры признались, что из-за плохих условий на рабочем месте ежедневно подвергают себя риску заражения ковидом и могут стать переносчиками болезни для своих родственников и пациентов. По словам врачей, среди них уже много заболевших, но они вынуждены работать. Также они отметили, что сотрудников не отпускают на больничный, потому что в городе на данный момент работает всего четыре бригады, и работать будет просто некому. Выплаты за контакт с ковидными зараженными, медики получили далеко не все и только по 14 тысяч рублей – «президентских» денег им не заплатили. Коллектив подстанции скорой помощи попросил руководство разрешить обслуживание температурящих пациентов всем бригадам, потому что спецбригада и без того находится в постоянном контакте с коллегами.

- По поводу выплат, при работе с ковид, они производятся в соответствии с приказами МЗ рб, Постановлениями Правительства РФ, внутренними приказами по Бирской ЦРБ, - отметили в ведомстве. - Приказом главного врача создана специальная бригада для работы с больными ковид, но коллектив, обсудив данный вопрос, представили коллективное обращение с просьбой, чтобы дали разрешение на обслуживание температурящих больных, больных с подозрением на ковид всем фельдшерам скорой, чтобы положенные выплаты получать всем работникам.

- При любом заболевании, работникам выдаётся листок нетрудоспобности, никакого запрета на их выдачу нет и быть не может, - добавили в ведомстве.









В региональном минздраве отметили, что обращение носит в большей части «эмоциональный характер», потому что в борьбе с коронавирусом медикам сложно не только физически, но и психологически. При этом в ведомстве попросили сотрудников проявить терпение и выдержку.По сведениям министерства здравоохранения, на сегодняшний день среди фельдшеров в день выхода из отпусков заболели двое человек, а в июле на больничный ушли шесть человек из 30. Среди водителей инфекцию подхватил один человек, который также проходит лечение.В случае ухода кого-то из сотрудников на больничный заменяющий его сотрудник получает доплату, а все разногласия медики урегулируют через профсоюз.Жалобы на отказ от обследования врачей на коронавирус в минздраве опровергли. Там сообщили, что при выходе из отпуска у работников скорой помощи берут анализ на наличие антител к вирусу, а при появлении симптомов – анализ на ПЦР.

Претензии по поводу ужасных условий на рабочем месте чиновники назвали справедливыми. В приспособленном для медиков старом здании действительно нет душевых, как и нет возможности для их установки. Диспетчеры вынуждены работать в проходной комнате.

- При этом работники обеспечены: комнатой для приёма пищи, отдельной комнатой для отдыха и хранения спецодежды. Спецодеждой и средствами индивидуальной защиты сотрудники обеспечены в полном объёме, - отмечает ведомство.

Переезд службы скорой помощи в новое здание планируется в 2022 году, когда завершится его строительство.

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