Уфимский врач-неонатолог Елена Смирнова попала в список памяти медработников, погибших во время пандемии

Уфа | 07 авг 2020 | 19:39

В список медицинских работников, погибших во время пандемии COVID-19, попала врач из Уфы — неонатолог РКБ имени Куватова Елена Смирнова.



Елена ушла из жизни 25 июля, ей было 59 лет. Медицине она отдала 35 лет своей жизни — работала неонатологом и физиотерапевтом в родильном отделении РКБ имени Куватова. Во время пандемии коронавируса Елена работала в «красной» зоне. Предположительно причиной смерти Елены стала пневмония, вызванная коронавирусом.







— Ее замечательная профессия была связана с появлением на свет деток. Она обожала свою работу. Даже уйдя на пенсию, продолжала помогать этому миру появляться на свет новым жизням! — рассказала подруга Елены.

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Фото: личный архив подруги Елены

По состоянию на 7 августа в «Списке памяти» запись о Елене Смирновой стоит под номером 489. Сейчас в нем числятся 7 медработников из Башкирии: Лариса Нурлыгаянова, Ринат Дашкин, Радик Исхаков, Флюра Азельгариева, Олеся Давлетнурова и Елена Никонорова.