В Башкирии сообщили о новых случаях заражения коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 10 авг 2020 | 10:31

В Башкирии за сутки появились новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. На оперативном совещании в правительстве РБ министр здравоохранения РБ Максим Забелин озвучил число заболевших.







По состоянию на 10 августа за сутки выявлено 34 новых заражений COVID-19. Таким образом, общее число заболевших за все время пандемии коронавируса в республике составило 7093 человека.



В стационарах проходят лечение 300 человек. Из них в состоянии средней степени тяжести находятся 236 человек, в тяжелом состоянии — 29 пациентов. Амбулаторно лечатся 1384 человека с легкой формой заболевания.

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Всего в Башкирии вылечились от коронавируса 5384 человека. Новых случаев смерти от коронавирусной инфекции не зафиксиовано.Внебольничная пневмония за сутки была выявлена еще у 61 пациента пациентов.