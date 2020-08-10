Министр образования Башкирии рассказал, чем новый учебный год будет отличаться от предыдущего

| 10 авг 2020 | 16:28









Айбулат Хажин разъяснил все – от времени начала уроков до решений, которые будут приняты в случае возникновения очага COVID-19.В эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе » министр образования и науки РБ Айбулат Хажин детально разъяснил, чем новый учебный год будет отличаться от предыдущего. Большая часть школ вернется к двухсменной системе. Там уроки будут идти в период с 8 до 19 часов. Однако время начала занятий у всех будет разное, например, у кого-то с 8, у других с 8.20, у третьих с 11 часов. В школах, где удастся сохранить одну смену, уроки будут проходить в период с 8 до 16 часов. Таким образом получится разграничить потоки учеников и создать так называемые плавающие перемены.

Кроме того, в учреждениях по утрам будут открыты запасные выходы, чтобы избежать столпотворения. На входе детей ждет измерение температуры. Ученики обязаны находиться в одном кабинете за исключением таких предметов, как труд, информатика и физкультура. Что касается последнего предмета, то – в зависимости от погоды – детей планируется отправлять заниматься на свежем воздухе. Кабинеты, в которые приходят дети, будут обрабатываться после каждого урока – дезинфекция парт и проветривание. Что касается ограничения о 15 учениках в классе – его, по словам Айбулата Хажина, сняли. Если в школе вспыхнет очаг – учреждение на 2 недели перейдет на дистанционную форму обучения.









Также глава ведомства рассказал о том, что учителя не имеют права требовать от детей. Во-первых, учеников не должны заставлять проводить дезинфекцию кабинетов. Во-вторых, нельзя заставлять детей быть в масках. Третье – педагоги не имеют права требовать тест на COVID-19. И последнее – школьникам нельзя запретить вступать в контакт. И на все эти нововведения потребуется 160 миллионов рублей.

— На уровне министерства просвещения постоянно разрабатываются рекомендации. И мы не стоим на месте. Уже 3-4 недели находимся в поиске решений. Сейчас готов пакет о том, как мы будем учиться. Максимально настроимся на федеральные так называемые ковидовские СанПиНы, — отметил Айбулат Хажин.





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