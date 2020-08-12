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В Минздраве Башкирии рассказали, в каких районах больше всего пациентов с диагнозом коронавирус

В Минздраве Башкирии рассказали, в каких районах больше всего пациентов с диагнозом коронавирус

Коронавирус в Башкирии | 12 авг 2020 | 18:07

В Министерстве здравоохранения Башкирии сообщили, где больше всего зарегистрировано больных коронавирусной инфекцией. Напомним, что сегодня стало известно, что число инфицированных COVID-19 достигло 7162 жителей, за сутки прирост составил 35 человек. 



В ведомстве отметили, что больше всего пациентов с диагнозом коронавирус в Уфе — 2769 человека. На втором месте  Нефтекамск – 516 больных, в Белебеевском районе – 316, в Туймазинском районе – 304 и в Стерлитамаке находятся 297 жителей с COVID-19.

Процентное соотношение сохранятся прежним: 59% зараженных – горожане, а оставшиеся 41% – жители районов региона.

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За прошедшие сутки в Уфе и в Салавате выявлено 6 новых случаев заражения, в Белебеевском районе – 3, в Иглинском, Кушнаренковском, Мелеузовском, Туймазинском районах и Стерлитамаке – 2, в остальных районах – по одному.
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Источник: gorobzor.ru

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