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В Башкирии из-за снижения рождаемости начали закрываться родильные дома

В Башкирии из-за снижения рождаемости начали закрываться родильные дома

| 13 авг 2020 | 09:40

В Башкирии из-за снижения рождаемости начали закрывать роддома. Об этом сообщил представитель Минздрава РБ Тагир Гизатуллин, когда отвечал на  вопрос интернет-пользователя о возобновлении работы одного из сельских учреждений, пишет ufatime.ru.



По словам представителя Минздрава РБ, закрытие родильных домов связано с тем, что в районах стабильно снижается количество родов. Это, в свою очередь, приводит к снижению квалификации врачей, которые работают в районных больницах. Тагир Гизатуллин добавил, что в крупных межмуниципальных центрах и больницах есть узкие специалисты и высокотехнологичное оборудование.

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Что касается рождаемости, то за январь-июнь 2020 года в республике родилось на сотни человек меньше, чем в прошлом году.
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Источник: vestniksr.ru
Фото: pixabay

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