В Башкирии из-за снижения рождаемости начали закрываться родильные дома
| 13 авг 2020 | 09:40
В Башкирии из-за снижения рождаемости начали закрывать роддома. Об этом сообщил представитель Минздрава РБ Тагир Гизатуллин, когда отвечал на вопрос интернет-пользователя о возобновлении работы одного из сельских учреждений, пишет ufatime.ru.
По словам представителя Минздрава РБ, закрытие родильных домов связано с тем, что в районах стабильно снижается количество родов. Это, в свою очередь, приводит к снижению квалификации врачей, которые работают в районных больницах. Тагир Гизатуллин добавил, что в крупных межмуниципальных центрах и больницах есть узкие специалисты и высокотехнологичное оборудование.