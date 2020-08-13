Врач из Уфы предложил способ безопасного обучения школьников в условиях пандемии коронавируса

Уфа | 13 авг 2020 | 10:08

Уфимский врач-терапевт Адонис Мухамадиев обратился к властям по поводу обучения детей в общеобразовательных школах города. Мужчина предложил разделить ребят на потоки в четные и нечетные дни, то есть занятия будут проходить через день. Дополнительную нагрузку школьникам необходимо задавать на дом. В таком случае, по словам врача, количество учеников в классе уменьшиться в два раза.







Мужчина отметил, что это поможет сохранить привычный способ обучения. Напомним, после проведения дистанционных уроков осталось много негативных отзывов.



— В данной эпидемиологической ситуации, считаю этот вариант достаточно эффективным! Ожидаю письменный ответ на мое предложение, — сообщил Адонис Мухамадиев.

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