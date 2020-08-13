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Врач из Уфы предложил способ безопасного обучения школьников в условиях пандемии коронавируса

Врач из Уфы предложил способ безопасного обучения школьников в условиях пандемии коронавируса

Уфа | 13 авг 2020 | 10:08

Уфимский врач-терапевт Адонис Мухамадиев обратился к властям по поводу обучения детей в общеобразовательных школах города. Мужчина предложил разделить ребят на потоки в четные и нечетные дни, то есть занятия будут проходить через день. Дополнительную нагрузку школьникам необходимо задавать на дом. В таком случае, по словам врача, количество учеников в классе уменьшиться в два раза.



Мужчина отметил, что это поможет сохранить привычный способ обучения. Напомним, после проведения дистанционных уроков осталось много негативных отзывов.

— В данной эпидемиологической ситуации, считаю этот вариант достаточно эффективным! Ожидаю письменный ответ на мое предложение, — сообщил Адонис Мухамадиев.

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Напомним, ранее министр образования и науки РБ Айбулат Хажин рассказал о том, как начнется учебный год в условиях пандемии коронавируса. Изменения коснутся всего – от времени начала уроков до решений, которые будут приняты в случае возникновения очага COVID-19.

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Источник: proural.info

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