В Башкирии может произойти вспышка африканской чумы свиней
| 13 авг 2020 | 19:08
Башкирии грозит вспышка африканской чумы свиней, которую выявили в Самарской области. Этот регион связан с республикой прямым транспортным путем, и поэтому власти предприняли меры по недопущению заноса вируса.
Подробнее о принятых мерах рассказал начальник отдела государственного ветеринарного надзора Управления ветеринарии республики Линар Зиганшин.
— В Башкирии еще ни разу не регистрировалось это заболевание. Однако повышенный транспортный поток и особенно со снижением ограничительных мероприятий по коронавирусу могут послужить причиной его заноса в республику, поэтому мы контролируем продукцию, выпущенную в Самарской области, которая могла попасть к нам. Также мы контролируем магазины, продовольственные склады в целом. При подозрительных случаях берем пробы и отправляем их в лабораторию. Также сообщаем надзорным органам, — отметил он.