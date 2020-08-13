В Башкирии может произойти вспышка африканской чумы свиней

| 13 авг 2020 | 19:08

Башкирии грозит вспышка африканской чумы свиней, которую выявили в Самарской области. Этот регион связан с республикой прямым транспортным путем, и поэтому власти предприняли меры по недопущению заноса вируса.







Подробнее о принятых мерах рассказал начальник отдела государственного ветеринарного надзора Управления ветеринарии республики Линар Зиганшин.

— В Башкирии еще ни разу не регистрировалось это заболевание. Однако повышенный транспортный поток и особенно со снижением ограничительных мероприятий по коронавирусу могут послужить причиной его заноса в республику, поэтому мы контролируем продукцию, выпущенную в Самарской области, которая могла попасть к нам. Также мы контролируем магазины, продовольственные склады в целом. При подозрительных случаях берем пробы и отправляем их в лабораторию. Также сообщаем надзорным органам, — отметил он.

— Учитывая, что Россия из мяса торгует в основном свининой, вирус может навредить экономике, — подытожил Зиганшин.

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Для человека, уточнил Зиганшин, вирус безвреден, однако для свиней он смертелен.