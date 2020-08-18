В Уфе оштрафовали РКБ имени Куватова за распространение коронавируса

Уфа | 18 авг 2020 | 16:48

Республиканскую клиническую больницу имени Куватова в Уфе оштрафовали за распространение коронавирусной инфекции. По материалам Октябрьского районного суда, в медицинском учреждении обнаружены нарушения санитарных правил.







«Выявленные нарушения представляют непосредственную угрозу возникновения и распространения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи как среди пациентов, так и среди сотрудников ГБУЗ Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова», — уточняется в релизе.



За выявленные нарушения руководство РКБ имени Куватова в Уфе оштрафовано на 100 тысяч рублей. Отметим, минимальным штрафом по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ для должностных лиц является 200 тысяч рублей.









Напомним, что 6 апреля в РКБ имени Куватова был выявлен очаг COVID-19. В медицинском учреждении в апреле произошла крупная вспышка коронавирусной инфекции. Бывший главврач больницы Эльза Сыртланова утверждала, что не знала о массовых заражениях COVID-19. Женщина уволилась с поста главврача РКБ имени Куватова по собственному желанию в середине мая. Позже, 26 июня, во время празднования Дня медика она получила из рук главы Башкирии Радия Хабирова почетную грамоту.9 июня региональный Роспотребнадзор закончил эпидемиологическое расследование вспышки коронавирусной инфекции в РКБ имени Куватова в Уфе. Региональный Следком проводит проверку по факту возможной халатности руководства РКБ. Сотрудники медучреждения записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и Правительству РФ, где просили уволить главного врача и провести расследование.

Также стало известно, что по решению прокуратуры было отменено постановление следкома об отказе в возбуждении уголовного дела. Доследственная проверка следкома по факту массового заражения коронавирусом в РКБ началась еще в апреле. Чуть позже поступили заявления от родственников пациентов, скончавшихся после планового лечения в РКБ в апреле текущего года.

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