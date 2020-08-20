Рафаэль Яппаров назначен главным внештатным специалистом по ВИЧ-инфекции в ПФО

| 20 авг 2020 | 14:11

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко утвердил список главных внештатных специалистов Минздрава РФ.



Главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Рафаэль Яппаров назначен главным внештатным специалистом по ВИЧ-инфекции в Приволжском федеральном округе.







Основными функциями главного внештатного специалиста в федеральных округах являются: разработка и внесение предложений по совершенствованию соответствующего медицинского направления, медицинских технологий, методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний, реабилитации больных, участие в организации внедрения современных медицинских и организационных технологий по соответствующим специальностям; участие в организации разработки порядка оказания медицинской помощи, стандартов медпомощи, клинических рекомендаций (протоколов лечения) больных и внедрение их в практику работы медицинских организаций и научно-исследовательских учреждений федерального округа; участие в проверке работы медицинских организаций соответствующего профиля и представление рекомендаций по совершенствованию их деятельности.

Рафаэль Галиевич Яппаров родился в 1975 году. С отличием окончил Башкирский государственный медицинский институт, Башкирскую академию государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан.

После окончания интернатуры и ординатуры работал врачом-хирургом Кумертауской центральной районной больницы.

С 2007 г. на государственной гражданской службе — помощник министра здравоохранения РБ, с 2007 по 2018 г. - главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

С 2018 по 2019 гг. - первый заместитель министра здравоохранения РБ.

С 2019 г. по настоящее время - главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.









Справочно:

Рафаэль Яппаров - Отличник здравоохранения Республики Башкортостан и Российской Федерации, Заслуженный врач Республики Башкортостан. Награждён орденом Григория Аксакова.

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Фото: скрин видео gtrk.tv