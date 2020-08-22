В Башкирии вновь возросло число зараженных коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 22 авг 2020 | 13:07

Число зараженных коронавирусом в республики вновь возросло. По данным пресс-службы администрации главы РБ, в Башкирии за последние 24 часа выявлен еще 31 случай заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, в регионе у 7,5 тысяч жителей диагностировано заболевание.







Известно, что 673 человек переносят болезнь в легкой форме и находятся на амбулатурном лечении. Помощь медиков понадобилась 74 жителям – они получают лечение в больницах республики. Также сообщается, что за сутки выписан 41 пациент, всего выздоровели 6725 человек.

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За сутки не изменилось число умерших от COVID-19. Всего в регионе от коронавируса скончались 28 человек. В последний раз печальная статистика обновилась накануне, 21 августа.