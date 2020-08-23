В Уфе приступили к дезинфекции школ и прилегающих к ним улиц
Уфа | 23 авг 2020 | 11:07
В ночь на 23 августа в Уфе приступили к дезинфекционной обработке территорий школ и прилегающих к общеобразовательным учреждениям улиц. Спецтехника с аэрозольными установками работает в Орджоникидзевском районе. До шести утра обработка будет проведена по 26 школам, лицеям и гимназиям. Об этом сообщает Мэрия Уфы.
- Сегодня мы приступили к дезинфекции и к 1 сентября проведем работы по всем 128 школам города. Площадь обработки составляет около двух миллионов квадратных метров территорий школ и более семи миллионов – прилегающих к ним, – пояснил Рустем Хамитов.
Дезинфекционные мероприятия организованы муниципалитетом в рамках комплексных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции совместно с ГБУЗ Центр дезинфекции Министерства здравоохранения РБ.
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Во время обработки жильцам близлежащих домов на первых и вторых этажах рекомендуется не открывать окна во избежание проникновения посторонних запахов. Водителям автотранспортных средств необходимо заблаговременно планировать маршруты движения.
В ближайшие дни планируется провести обработку территорий школ во всех районах Уфы.
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