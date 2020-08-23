В Уфе приступили к дезинфекции школ и прилегающих к ним улиц

Уфа | 23 авг 2020 | 11:07

В ночь на 23 августа в Уфе приступили к дезинфекционной обработке территорий школ и прилегающих к общеобразовательным учреждениям улиц. Спецтехника с аэрозольными установками работает в Орджоникидзевском районе. До шести утра обработка будет проведена по 26 школам, лицеям и гимназиям. Об этом сообщает Мэрия Уфы.



- Сегодня мы приступили к дезинфекции и к 1 сентября проведем работы по всем 128 школам города. Площадь обработки составляет около двух миллионов квадратных метров территорий школ и более семи миллионов – прилегающих к ним, – пояснил Рустем Хамитов.







Дезинфекционные мероприятия организованы муниципалитетом в рамках комплексных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции совместно с ГБУЗ Центр дезинфекции Министерства здравоохранения РБ.

Работы выполняет предприятие, которое имеет допуск и соответствующую лицензию на проведение дезинфекции.





- Наше предприятие не впервые работает на улицах города Уфы. Мы были задействованы в обработке улиц и открытых пространств с апреля. Перед началом учебного года обрабатываем школьные и прилегающие территории. Сегодня у нас задействованы шесть установок регулируемой дисперсности на базе КамАЗов, которые разделены на три бригады и работают сейчас одновременно в разных точках, – сообщил директор по научным разработкам ООО «ГАРД-сервис» Вакиль Шириев. – Данные установки и технология проведения работ сертифицированы Всероссийским НИИ дезинфектологии.









Во время обработки жильцам близлежащих домов на первых и вторых этажах рекомендуется не открывать окна во избежание проникновения посторонних запахов. Водителям автотранспортных средств необходимо заблаговременно планировать маршруты движения.



В ближайшие дни планируется провести обработку территорий школ во всех районах Уфы.

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Фото: www.ufacity.info