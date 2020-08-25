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В Башкирии иммунитет к коронавирусу имеют 4% жителей

В Башкирии иммунитет к коронавирусу имеют 4% жителей

Коронавирус в Башкирии | 25 авг 2020 | 17:48

Заместитель министра здравоохранения Ирина Кононова озвучила оперативные данные о распространении новой коронавирусной инфекции в регионе. В Башкирии за сутки зафиксировали прирост в 34 случая. Из них 17 – это жители Уфы. Общее число заболевших 7601.



Выздоровели за время пандемии 6773. Выписались за последние 24 часа 33 жителя региона. Продолжают лечение в госпиталях 65 граждан, еще 735 с легкой формой остаются на амбулаторном лечении.

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Кроме того, в республике, по данным главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Анны Казак, обследовано уже более 20% населения. В среднем в сутки делается от 4,5 до 7 тысяч анализов. Еще 123 тысячи исследований проведено на наличие у жителей региона антител. Иммунитет к инфекции имеет около 4% населения.
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Источник: proural.info

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