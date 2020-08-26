Стало известно, в каких районах и городах чаще всего заражаются коронавирусом

Стало известно, в каких городах и районах Башкирии жители чаще всего заражаются коронавирусом. Актуальные на сегодняшний день данные обнародовал Минздрав республики.
Так, большее количество заболевших зафиксировано в Уфе – 3 тысячи 5 человек. Вторым по количеству инфицированных стал Белебеевский район – 330 человек, далее следует Стерлитамак – 317 человек, после него Туймазинский район – 309 человек. Завершает пятерку Салават – 275 человек.
Меньшее количество заболеваемости отмечается в Дуванском районе – 10 человек, в Белокатайском районе – 9, в Кигинском районе – 6 человек, в Зилаирском районе и в Межгорье – по три человека и в Бурзянском районе – всего двое заболевших. Читать дальше...