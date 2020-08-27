Стало известно, кому положена бесплатная диагностика на COVID-19

Коронавирус в Башкирии | 27 авг 2020 | 20:29

Региональное Министерство здравоохранения рассказало, кому в Башкирии положена бесплатная лабораторная диагностика на коронавирус.







Так, за счет обязательного медицинского страхования рассчитывать на обследование методом полимеразной цепной реакции на опасную инфекцию могут:

те, у кого диагностирована внебольничная пневмония;

те, кому поставлен диагноз ОРВИ. У них должны взять мазок при первичном осмотре;

готовящиеся к выписке пациенты. Их должны обследовать не менее двух раз с промежутком не более одного дня;

экстренно поступившие пациенты;

медики;

пациенты перед плановой госпитализацией;

пациенты с коронавирусом. У них берут повторные мазки на 10 и 12 день после постановки диагноза;

те, кто контактировал с зараженными коронавирусом;

лица старше 65 лет с респираторными симптомами;

дети с симптомами коронавируса, а также те, кого направляют в социальные учреждения;

те, кто на постоянной основе находится в социальных учреждениях при симптомах заболевания;

вахтовиков,

работников социальных учреждений и персонал скорой помощи.

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Бесплатная диагностика путем иммуноферментного анализа положена для персонала медицинских организаций и летних детских лагерей.Напомним, на 27 августа в республике выявлено 7667 носителей коронавирусной инфекции.