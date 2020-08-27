Стало известно, кому положена бесплатная диагностика на COVID-19
Коронавирус в Башкирии | 27 авг 2020 | 20:29
Региональное Министерство здравоохранения рассказало, кому в Башкирии положена бесплатная лабораторная диагностика на коронавирус.
Так, за счет обязательного медицинского страхования рассчитывать на обследование методом полимеразной цепной реакции на опасную инфекцию могут:
- те, у кого диагностирована внебольничная пневмония;
- те, кому поставлен диагноз ОРВИ. У них должны взять мазок при первичном осмотре;
- готовящиеся к выписке пациенты. Их должны обследовать не менее двух раз с промежутком не более одного дня;
- экстренно поступившие пациенты;
- медики;
- пациенты перед плановой госпитализацией;
- пациенты с коронавирусом. У них берут повторные мазки на 10 и 12 день после постановки диагноза;
- те, кто контактировал с зараженными коронавирусом;
- лица старше 65 лет с респираторными симптомами;
- дети с симптомами коронавируса, а также те, кого направляют в социальные учреждения;
- те, кто на постоянной основе находится в социальных учреждениях при симптомах заболевания;
- вахтовиков,
- работников социальных учреждений и персонал скорой помощи.
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Источник:
gorobzor.ru
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