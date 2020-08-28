Девочка-"смайлик" из Белорецка выиграла укол за 187 миллионов рублей

Белорецкий район | 28 авг 2020 | 22:06

Полине Елсуковой из Белорецка диагностировали спинальную мышечную атрофию II степени (СМА), когда ей был всего 1,5 года. Это опасное и редкое генетическое заболевание лечится, но препараты стоят очень дорого. Так, всего один укол AVXS-101 (Золгенсма) можно приобрести только за 2,5 млн долларов или 187 миллионов рублей.







В прошлом году фармацевтическая компания объявила о раздаче 100 бесплатных уколов лекарства как лотерею. Однако в ней участвовали пациенты со всего мира, и до середины лета 2020 года из России никто не выигрывал. Как стало известно, недавно, а именно 19 августа, удача все-таки улыбнулась семье Елсуковых и они выиграли самой дорогостоящий укол в мире, сообщает Proufu.

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Препарат применить планируется в октябре. Для этого рассматриваются клиники в Москве и Екатеринбурге. Это было условие фармацевтической компании – сделать укол в больнице федерального значения.