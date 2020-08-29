В Башкирии от коронавируса скончалась женщина Коронавирус в Башкирии | 29 авг 2020 | 22:52 В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончалась женщина. В Министерстве здравоохранения региона рассказали подробности трагедии. Сообщается, что умершей была жительница Стерлитамака 1942 года рождения. Отмечено, что болезнь у женщины протекала тяжело. Кроме того, сказались и осложнения.Погибшая страдала дистрофией паренхиматозных органов и венозной недостаточностью. В совокупности с коронавирусной инфекцией организму был нанесен серьезный удар, повлекший за собой смерть. Читайте также: Статистика коронавируса на сегодня, 29 августа, в Башкирии Напомним, что в Башкирии за сутки вновь выросло общее число заболевших коронавирусом. Согласно оперативным данным федерального оперштаба, за сутки было зарегистрировано 33 новых больных.Читать дальше...Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: bash.news Поделиться: Читайте также