Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Чем в Башкирии будут заниматься школьные медицинские инспектора

Чем в Башкирии будут заниматься школьные медицинские инспектора

Чем в Башкирии будут заниматься школьные медицинские инспектора

Коронавирус в Башкирии | 30 авг 2020 | 10:12

В Минздраве Башкирии рассказали о работе школьных медицинских инспекторов. Как отметили в ведомстве, прежде всего, они должны будут следить за организацией пропускного режима. Также в их обязанности входит замер температуры, контроль за наличием антисептических средств, соблюдением социальной дистанции, наличием бактерицидных ламп и организации влажной уборки.



Предполагается, что в каждой школе будут работать один либо два инспектора, в зависимости от количества смен. Все данные о соблюдении требований будут заноситься в специальный чек-лист.

В Башкирии от коронавируса скончалась женщина

Читайте также:

В Башкирии от коронавируса скончалась женщина
Как ранее сообщалось, в качестве медицинских инспекторов для работы в образовательных учреждениях будут привлечены ординаторы и студенты старших курсов Башгосмедуниверситета и медицинских колледжей. Планируется, что работа мединспекторов будет засчитываться как учебная практика студента.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: