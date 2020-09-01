Эксперты Роспотребнадзора рассказали, когда и чем заболеют уфимцы

Уфа | 01 сен 2020 | 10:41

В мэрии обсудили меры профилактики гриппа и ОРВИ перед эпидемическим сезоном 2020-2021 годов. С докладом выступила Зульфия Камаева, и.о. замначальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РБ. Основной рост числа заболевших происходит, по оценкам экспертов, в период с января (конец – начало февраля) по март. Также Зульфия Камаева отметила, что в этом сезоне прогнозируется активность всех 3 штаммов гриппа, а коронавирус лишь усложнит ситуацию.







Поэтому специалисты ожидают роста заболеваемости. Не исключено, что это будут сопряженные диагнозы – грипп + COVID-19. А это приведет к увеличению числа осложнений и затяжному лечению. В связи с этим жителей призывают сделать прививки.

— Против сезонного гриппа будет прививаться 60% населения Уфы – 681288 человек. Группа риска (дети, медработники, работники образования, ЖКХ, больные хроническими заболеваниями) будет прививаться непосредственно медицинскими организациями. Руководители крупных организаций, конечно, должны прививать за свой счет, — отметила Зульфия Камаева.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram