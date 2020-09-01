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В Башкирии назвали районы безопасные по коронавирусу

В Башкирии назвали районы безопасные по коронавирусу

| 01 сен 2020 | 21:12

В Минздраве перечислили районы Башкирии, которые остаются относительно безопасными по коронавирусной инфекции. С самого начала эпидемии в этих районах зафиксированы единичные случаи заражения.



Абсолютным лидером стал Бурзянский район, в котором выявили всего двоих заболевших. В Зилаирском районе и Межьгоре зафиксировано три случая. В Кигинском районе – шесть, в Белокатайском – девять. В остальных районах Башкирии обычно выявляют от 10 до несколько сотен заболевших.

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Рекордсменами по количеству заразившихся стала Уфа. Далее идут Нефтекамск, Стерлитамак,Белебеевский и Туймазинский районы.
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Источник: bash.news

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