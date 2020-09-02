Специалисты огласили результаты эпидрасследования в РКБ имени Куватова
| 02 сен 2020 | 12:48
Сегодня, 2 сентября, завершилось эпидемиологическое расследование в РКБ имени Куватова в Уфе. По результатам проверки, которая проходила с 5 апреля по 27 мая, источник вспышки коронавируса в больнице установить на удалось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного санитарного врача Башкирии Евгения Степанова.
«Медицинские работники быстро вовлекаются в эпидемический процесс при заносе в стационар инфекций дыхательных путей, учитывая, что проявление эпидемического процесса может быть в виде клинической формы заболеваний или стертой бессимптомной формы. Также имеет место факт профессионального контакта сотрудников и пациентов с больными пневмонией и сотрудниками РКБ имени Куватова, у которых выявлена бессимптомная форма новой коронавирусной инфекции. В связи с вышеизложенным, источник инфекции установить не удалось», - сообщил Степанов.