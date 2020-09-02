Специалисты огласили результаты эпидрасследования в РКБ имени Куватова

| 02 сен 2020 | 12:48

Сегодня, 2 сентября, завершилось эпидемиологическое расследование в РКБ имени Куватова в Уфе. По результатам проверки, которая проходила с 5 апреля по 27 мая, источник вспышки коронавируса в больнице установить на удалось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного санитарного врача Башкирии Евгения Степанова.







«Медицинские работники быстро вовлекаются в эпидемический процесс при заносе в стационар инфекций дыхательных путей, учитывая, что проявление эпидемического процесса может быть в виде клинической формы заболеваний или стертой бессимптомной формы. Также имеет место факт профессионального контакта сотрудников и пациентов с больными пневмонией и сотрудниками РКБ имени Куватова, у которых выявлена бессимптомная форма новой коронавирусной инфекции. В связи с вышеизложенным, источник инфекции установить не удалось», - сообщил Степанов.

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Напомним, 6 апреля республиканскую клиническую больницу закрыли на карантин из-за подозрения на вспышку коронавируса. Через несколько дней заведующая отделения ревматологии Римма Камалова в эфире федерального телеканала сообщала о множестве случаев заражения среди персонала и пациентов. Бывший главврач больницы Эльза Сыртланова утверждала, что не знала о массовых заражениях COVID-19. Женщина уволилась со своего поста по собственному желанию в середине мая. Республиканская прокуратура выявила нарушения представляющие непосредственную угрозу возникновения и распространения инфекций и наложила штраф на руководство больницы в размере 100 тысяч рублей.