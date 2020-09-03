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В Башкирии благодаря санавиации спасена жизнь пациентки

В Башкирии благодаря санавиации спасена жизнь пациентки

Янаульский район | 03 сен 2020 | 09:26

Пациентку из Янаула в течение 55 минут доставили в Уфу в РКБ имени Куватова. Женщину эвакуировали из районной больницы со сложной патологией единственной почки, отягощенной множеством тяжелых сопутствующих заболеваний. В республиканской клинике больной оказали специализированную медицинскую помощь.



Новый вертолёт оснащен всем необходимым оборудованием, которое значительно улучшает доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи жителям региона.

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Как поясняет пресс-служба минздрава РБ, основная цель развития санавиации – это оперативность принятия решений при оказании первичной и экстренной специализированной медицинской помощи населению республики, что и будет являться одним из инструментов снижения смертности. В Башкортостане будут введены в эксплуатацию восемь посадочных вертолетных площадок в непосредственной близости от медицинских организаций в Баймаке, Белорецке, Нефтекамске, Октябрьском, Стерлитамаке, Сибае, в сёлах Аскино и Месягутово. Еще шесть площадок разместятся в Уфе - в непосредственной близости от крупнейших медицинских центров.
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Источник: www.sobkor02.ru

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