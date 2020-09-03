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В Салавате врачи спасли 19-летнего парня, которого сбил трамвай

В Салавате врачи спасли 19-летнего парня, которого сбил трамвай

Салават | 03 сен 2020 | 12:54

В минздраве Башкирии рассказали о чудесном спасении 19-летнего жителя Салавата. Молодого человека сбил трамвай. В больницу он был доставлен уже будучи в коме в критическом состоянии. Врачи диагностировали у юноши ушиб головного мозга тяжелой степени, отек головного мозга, левостороннюю гемиплегию и другие множественные травмы.



Врачи решили не медлить и в тот же день провели операцию – пункцию брюшной полости, которая позволяет выявить повреждения внутренних органов. Следом хирургическое вмешательство, которое обеспечило поступление воздуха в дыхательные пути. Но и на этом спасение не закончилось – двусторонняя трепанация черепа, чтобы удалить гематому. Далее последовал курс консервативной терапии. Когда пациент начал поправляться и пришел в сознание, его отвезли в Уфу в РКБ им.Куватова. Молодой человек идет на поправку, его состояние стабилизировалось. Родители парня написали большое благодарственное письмо в адрес медиков.

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— То, что пришлось пережить нам и нашему сыну, не описать в двух словах. Состояние ребенка граничило между жизнью и смертью. Слава богу все самое страшное позади. Огромное спасибо от всего сердца говорим замечательному коллективу. Искренне благодарим вас за ваши усилия, старания, профессионализм, доброту сердца и большое мастерство, — написали родители молодого человека.
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Источник: proural.info
Фото: pixabay.com

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